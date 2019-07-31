Семин: Жду трансферов «Локомотива»

Главный тренервысказался о возможных трансферах «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

«Трансферы "Локо"? Я тоже их жду. Наверное, было бы идеально кого-то купить в среднюю линию, в линию обороны и атаки. Дальше у нас сложный календарь, увеличится количество игр.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы группа футболистов способных успешно играть была бы увеличена. Если нет? Будем использовать резерв, доверять молодым и совсем молоды ребятам. Как они себя проявят — покажет время.

Когда Смолов начнет выходить в старте? Он хорошо играл в Суперкубке, но потом было повреждение. Сейчас Федор занимается в общей группе. Посмотрим, когда сможет быть готовым проводить на поле больше времени», — передает слова Семина Sport24.

Напомним, что после трех туров РПЛ «Локомотив» идет на десятом месте в таблице, имея в своем активе четыре очка. 0