ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппРастущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • 10:36
    • «Уфа» арендовала у «Краснодара» хавбека
  • 10:03
    • Малком отклонил предложение «Эвертона» ради «Зенита»
  • 07:47
    • Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Вашингтоне
  • 23:39
    • «Бавария» забила шесть мячей «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup
  • 22:46
    • «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 14 миллионов фунтов за Чалова
    Все новости спорта

    «Ривер Плейт» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, одолев в 1/8 «Крузейро»

    Латинская Америка
    Аргентинский «Ривер Плейт» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт»

    В 1/8 финала аргентинцы выбили бразильский «Крузейро», одолев их в серии пенальти.

    Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. Такой же результат был зафиксирован в первом матче в Буэнос-Айресе. По правилам турнира команды сразу перешли к серии пенальти, в которой победил аргентинский клуб.

    Отметим, что нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

    В четвертьфинале «Ривер» сыграет с победителем пары «Сан-Лоренсо» (Аргентина) — «Серро Портеньо» (Парагвай). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • Вчера в 21:30
    •
  • Прогноз
  • «Русенборг» — БАТЭ
  • 1.83
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» преподаст еще один урок финнам
  • ХИК — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Шахтер» начнет защиту титула с выездной победы
  • «Александрия» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Динамо» доказать свое превосходство?
  • «Карпаты» — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Рубин» — «Ахмат» Футбол «Рубин» превратился в главное откровение сезонаРеакция спортивных СМИ на победу «Рубина» над «Ахматом» Вчера в 01:580
  • 08:01
    • Хачанов и Рублев покинули турнир в Вашингтоне
  • 10:52
    • «Интер» может подписать форварда «Айнтрахта»
  • 10:20
    • «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене футболистами
    Малком Футбол Трансферный дайджест. 23-29 июляПереберется ли в Россию хавбек «Барселоны», какой клуб выберет полузащитник «Ювентуса», где продолжит карьеру бывшая звезда «Баварии» и другие трансферные новости последних дней 29/07/2019 в 20:170
  • Экспресс дня

  • Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?
  • 3.58
    •
  • 08:48
    • Форвард «Ювентуса» отказался переходить в «Арсенал»
  • 08:33
    • «Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны»
  • 08:17
    • «Ривер Плейт» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, одолев в 1/8 «Крузейро»
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Предсезонный тур «МЮ». Пять главных выводовМанкунианцы вернулись в Европу после плодотворной подготовки к сезону в Австралии и на Дальнем Востоке 29/07/2019 в 15:450
  • 21:05
    • «Реал» уступил «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup
  • 00:56
    • Тихонов: Некоторые футболисты «Спартака» — это не уровень команды
  • 00:45
    • Мозгов вернется в «Химки»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие