«Ривер Плейт» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, одолев в 1/8 «Крузейро»

Аргентинскийвышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

В 1/8 финала аргентинцы выбили бразильский «Крузейро», одолев их в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. Такой же результат был зафиксирован в первом матче в Буэнос-Айресе. По правилам турнира команды сразу перешли к серии пенальти, в которой победил аргентинский клуб.

Отметим, что нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

В четвертьфинале «Ривер» сыграет с победителем пары «Сан-Лоренсо» (Аргентина) — «Серро Портеньо» (Парагвай). 0