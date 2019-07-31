«Челси» обыграл «Зальцбург» в контрольном поединке

В товарищеском матчепринимал лондонский

Лондонцы одержали победу со счетом 5:3.

В составе «синих» голами отметились нападающий Миши Батшуайи, а также полузащитники Росс Баркли, Педро Родригес и Кристиан Пулишич, который оформил дубль. За «Ред Булл Зальцбург» голы забили защитник Жером Онген и нападающий Такуми Минамино, отправивший в ворота «Челси» два мяча.

Лондонский «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче англичане сыграют с менхенгладбахской «Боруссией» 3 августа. 0