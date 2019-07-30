Широков: «Локо» наравне с «Зенитом» — явный фаворит чемпионата

Бывший российский футболистзаявил, что считаетявными фаворитами в текущем сезоне чемпионата России.

«У "Локомотива" нет проблем с составом. Я по-прежнему думаю, что "Локомотив" наравне с "Зенитом" — явный фаворит чемпионата. И по составу, и по игре.

У железнодорожников очень хорошая команда, очень сильное нападение. Но когда кто-то, например, из братьев выбывает, то для "Локо" это становится проблемой.

Но я думаю, что Юрий Палыч ее решит», — сказал Широков в эфире программы «8-16».

Напомним, в минувшем туре команда Юрия Семина уступила в дерби ЦСКА (0:1).

По итогам 3 туров железнодорожники занимают 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 4 очка. 0