Самедов завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник сборной России иобъявил о завершении карьеры.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего!» — написал Самедов в своем Instagram.

Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Также он является четырехкратным обладателем Кубка России, зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов», в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов провел за сборную России 53 матча и забил семь голов. Он является участником чемпионата мира-2014, Евро-2016 и домашнего ЧМ-2018. ​ 0