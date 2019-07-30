Почеттино: «Тоттенхэм» является пример успешной борьбы с богатыми клубами

Главный тренерзаявил, что считает свой клуб примером успешной команды с ограниченным бюджетом.

«Проанализируйте, сколько "Тоттенхэм" потратил за последние годы в сравнении с лидерами АПЛ. Нечестно говорить, что "Ливерпуль" станет для нас вдохновением. Нет! Все наоборот. Это "Тоттенхэм" является вдохновением для остальных команд, потому что мы показываем, что и с меньшими затратами можно конкурировать.

Самое главное — это та культура, та философия, которую мы все вместе создаем в клубе. Мы настолько конкурентоспособны, что делаем намного больше, чем наши соперники. Думаю, что мы доказали, что существует и другой способ конкурировать», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, в прошлом сезоне «шпоры» заняли четвертое место в АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Ливерпулю». 0