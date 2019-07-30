«Монако» планирует усилится чемпионом мира

Защитникможет перейти в, передает L'Équipe.

По данным источника, лондонский клуб готов отпустить игрока за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» желает расстаться с Месутом Озилом и Генрихом Мхитаряном. На финансовых ограничениях «канониров» сказалось непопадание в Лигу чемпионов.

Мустафи перешел в «Арсенал» летом 2016 года из «Валенсии», подписав 5-летний контракт. Всего за лондонцев он провел 115 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

В составе сборной Германии Мустафи провел 20 матчей и забил два гола. В 2014 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира. 0