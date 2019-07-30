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    Моуринью: Я не счастлив в полной мере. Мне не хватает футбола

    Манчестер Юнайтед Трансферы
    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью заявил, что ему не хватает футбола.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Это первый раз за более чем 20 лет, когда у меня есть время подумать и когда я нахожусь в Сетубале в конце июля-начале августа. Мои друзья говорят мне наслаждаться летом, но я не могу. Я не счастлив в полной мере. Мне не хватает футбола. Я чувствую, что я еще полон огня.

    Мне приходится идти на компромисс со своими близкими, но я должен оставаться собой до последнего дня. Я не могу по-настоящему наслаждаться своим свободным временем. Сейчас мне очень сложно отказываться от предложений, но я должен быть терпеливым и дождаться правильной возможности — той, которая бы соответствовала моему уровню как тренера.

    Возможно, я когда-то возглавлю сборную, но эта работа не для меня. Возможно, если это будет Португалия, я был бы очень горд», — цитирует Моуринью Sky Sports.

    Напомним, что последним местом работы 56-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре прошлого года. 0

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