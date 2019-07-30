ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Один из героев Испании — Хуан МирандаИспания привыкает доминировать
  • 15:58
    • Два российских футболиста вошли в рейтинг топ-50 талантов Европы
  • 15:31
    • «Кристал Пэлас» готовит предложение по Чалову
  • 14:45
    • Шюррле и Ларссон проходят медобследование в «Спартаке» — СМИ
  • 14:28
    • «Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов
  • 14:14
    • «Спартак» объявил об уходе Фернандо
    Все новости спорта

    Названа общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

    Трансферы Зенит РПЛ Футбол России Барселона Футбол Испании Примера Календарь РПЛ
    Общая стоимость трансфера бразильского полузащитника Малкома из «Барселоны» в «Зенит» составит около 50 миллионов евро.

    Малком
    Малком

    Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в «Зените», а также источник, знакомый с ходом переговоров.

    «Сам трансфер будет стоить меньше €40 млн. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта все сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 миллионов евро», — сообщил источник.

    Отмечается также, что переговоры с «Барселоной», игроком и его агентом продолжаются. «Зенит» пытается сбить цену на «сопровождение сделки и подписание контракта».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «Зенит» надеется завершить сделку по Малкому до 1 августа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
  • Вчера в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — ПСВ
  • 1.70
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли «Линкольн» проблемы «Арарату»?
  • «Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Судува» снова разгромит чемпиона Сан-Марино
  • «Судува» — «Тре Пенне». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Дюделанж» и «Шкендия» снова порадуют результативной игрой
  • «Дюделанж» — «Шкендия». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Предсезонный тур «МЮ». Пять главных выводовМанкунианцы вернулись в Европу после плодотворной подготовки к сезону в Австралии и на Дальнем Востоке Вчера в 15:450
  • 18:24
    • Названа общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
  • 18:08
    • «Рома» готова увеличить предложение по Игуаину
  • 17:52
    • ПСЖ разгромно выиграл у австралийского «Сиднея»
    ЦСКА — «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА выиграл столичное дерби, «Зенит» одолел «Оренбург», «Спартак» уступил «Тамбову»Обзор матчей третьего тура чемпионата России Вчера в 23:010
  • Экспресс дня

  • Удержит ли ПСВ свое минимальное преимущество в Швейцарии?
  • 3.39
    •
  • 17:39
    • Канадский хоккеист Куниц завершил карьеру
  • 15:45
    • Самедов готов занять пост спортивного директора «Спартака»
  • 15:13
    • «Ростов» — «Спартак»: РФС признал две ошибки Левникова
    ЦСКА — «Локомотив» Футбол Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповторуРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Локомотивом» Вчера в 01:110
  • 14:59
    • «Эвертон» согласовал трансфер Кина — СМИ
  • 10:48
    • Российский боксер был снят с рейса в США
  • 10:01
    • В этом сезоне в Англии введут временные удаления футболистов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие