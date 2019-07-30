Названа общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

Общая стоимость трансфера бразильского полузащитникаизсоставит около 50 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в «Зените», а также источник, знакомый с ходом переговоров.

«Сам трансфер будет стоить меньше €40 млн. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта все сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 миллионов евро», — сообщил источник.

Отмечается также, что переговоры с «Барселоной», игроком и его агентом продолжаются. «Зенит» пытается сбить цену на «сопровождение сделки и подписание контракта».

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Зенит» надеется завершить сделку по Малкому до 1 августа. 0