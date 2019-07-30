«Слован» и «Дюделанж» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Братиславскийна выезде обыграл косовский(2:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

У «Слована» голы на свой счет записали испанец Вернон Де Марко (19-я минута) и венгр Давид Хольман (54).

Отметим, что на 87-й минуте игрок «Фероникели» Мевлан Зека получил прямую красную карточку.

В параллельном матче люксембургский «Дюделанж» на своем поле сыграл вничью с македонской «Шкендией» — 1:1.

Голами отметились Рикардо Дельгадо за хозяев на 78-й минуте и Бесарт Ибраими за гостей на 90-й минуте.

Также добавим, что в концовке основного времени три игрока «Шкендии» получили красные карточки.

В третьем квалификационном раунде ЛЕ «Слован» сыграет с проигравшим в паре «Дандолк» — «Карабах», а «Дюделанж» встретится с эстонским «Нымме Калью».

Литовская «Судува» на своем поле разгромила «Тре Пенне» из Сан-Марино — 5:0

У «Судувы» голами отметились Семир Керла (18) и Сандро Готал (89), а австрийский нападающий Михрет Топчагич оформил хет-трик (14, 39, 55).

В параллельном матче ереванский клуб «Арарат-Армения» одержал выездную победу над «Линкольном» из Гибралтара — 2:1.

Два мяча в этой встрече забил нигерийский форвард Огана (45, 58), еще один гол на счету у Энтони Эрнандеса из «Линкольна» (74).

В третьем квалификационном раунде ЛЕ «Арарат-Армения» сыграет с проигравшим в паре «Сабуртало» — «Динамо» Загреб, а «Судува» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива.

Первые матчи третьего раунда пройдут 8 августа, а ответные — 15-го. 0