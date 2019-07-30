Дюпин: Практически не дали «Ахмату» ничего создавать

Голкипер «Рубина»остался доволен игрой команды в матче 3-го тура чемпионата России против(1:0).

Вратарь записал на свой счет второй сухой матч подряд.

«Хороший матч, содержательный. Хорошая игра нашей команды, играли высоко, практически не давали "Ахмату" ничего создавать, за исключением пары моментов.

Хорошо контролировали мяч, старались играть вперед, в принципе я доволен нашей игрой.

Хороший стадион, уютный. А насчет погоды скажу, что хорошая футбольная погода.

Когда ты находишься в напряжении весь матч, в такую погоду комфортней играть, чем в жару», — цитирует Дюпина официальный сайт казанцев. 0