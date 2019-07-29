«Рубин» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Рубин»
Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Иванов подарил мяч Могилевцу на своей половине поля. Тот в результате передачей низом вывел один на один Видара Кьяртанссона и исландец уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.
«Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре казанцы сыграют дома с ЦСКА.
«Ахмат» с тремя очками — 14-й. В следующем туре грозненцы дома примут «Оренбург».
РПЛ. 3-й тур
«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)
Гол: Кьяртанссон, 73«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Могилевец, Подберезкин, Иг.Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90+3), Марков (Кьяртанссон, 46)«Ахмат»: Городов, Уциев, Швец, Семенов, Нижич, Харин, Иванов, Гащенков (Михаляк, 85), Бериша, Исмаэл, Мбенг (Роши, 72)Предупреждения: Иванов, 60. Бериша, 63. Иг.Коновалов, 74. Харин, 80. Данченко, 88