«Рубин» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

Казанскийодержал домашнюю победу над грозненским(1:)) в матче 3-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Иванов подарил мяч Могилевцу на своей половине поля. Тот в результате передачей низом вывел один на один Видара Кьяртанссона и исландец уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

«Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре казанцы сыграют дома с ЦСКА.

«Ахмат» с тремя очками — 14-й. В следующем туре грозненцы дома примут «Оренбург».