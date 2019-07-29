«Рубин» — «Ахмат»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы казанскогои грозненскогона матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Встреча пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,71, на ничью — 3,05, а на победу «Ахмата» — 3,21.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0