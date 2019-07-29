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    Кварцхелия попал в стартовый состав «Рубина» на матч с «Ахматом»

    «Рубин» — «Ахмат»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    РПЛ Футбол России Рубин Ахмат Календарь РПЛ
    Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

    «Рубин»
    «Рубин»

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

    Встреча пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

    На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,71, на ничью — 3,05, а на победу «Ахмата» — 3,21.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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