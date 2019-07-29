«Реал» передумал продавать Хамеса

отказался от идеи продать вполузащитника, сообщает Marca.

По информации источника, изменились намерения «Реала» после матча с «Атлетико» в Международном кубке чемпионов.

«Матрасники» победили со счетом 7:3. Сам колумбиец хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», но в переговорах с «Реалом» возникли сложности. «Королевский клуб» счел, что нецелесообразно усиливать соперника по Примере, который и так силен.

При этом футболист не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, но продать его «Реал» предпочел бы в «Наполи», который также интересуется хавбеком. Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в «Баварии».

В прошедшем сезоне на счету 28-летнего игрока 28 матчей и 7 голов во всех турнирах. 0