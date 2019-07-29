Малком может оказаться в «Зените» уже этим летом

Как сообщает Marca, представители питерскоговедут переговоры с каталонской. Российский клуб хочет приобрести

Пока что никаких деталей по этому поводу озвучено не было, однако 22-летний вингер вполне может оказаться в составе «сине-бело-голубых» уже этим летом. Однако для этого руководство «мешков» должно будет заплатить не менее 40 млн евро.

Кроме «Зенита» футболистом интересуются некоторые клубы из Англии. В частности речь идет о лондонском «Арсенале» и «Тоттенхэме». Также здесь стоит упомянуть дортмундскую «Боруссию», которая может вписаться в гонку за бразильца.

В Примере за «блауграна» Малком отыграл 15 поединков, забив 1 гол и отдав 2 передачи. 0