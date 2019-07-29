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    Туринский «Ювентус» достиг договоренности по Ромелу Лукаку

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    Как заявляет La Gazzetta Dello Sport, туринский «Ювентус» ввязался в борьбу за нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку. Клуб уже сумел достичь договоренности со второй стороной.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Также известно, что «бьянконери» могут предложить «манкунианцам» вариант с обменом. Для этого они собираются использовать Паоло Дибалу.

    Ранее фаворитом в гонке за Лукаку являлся «Интер», который уже долгое время интересуется центрфорвардом. «Нерадзурри» даже были готовы отдать «Ман Юнайтед» 83,6 млн евро.

    Как бы там ни было, но пока что у Лукаку есть действующий контракт с «красными дьяволами». Он истечет лишь в 2020 году. Тем не менее Сульшер, видимо, уже не рассчитывает на бельгийца. 0

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