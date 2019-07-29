«Краснодар» объявил о переносе матча с «Рубином»

Как сообщает « Чемпионат »,объявил об изменении времени проведения матча с. «Быки» сыграют в 19:00.

«Друзья, обращаем внимание, что время начала матча "Краснодар" — "Рубин" перенесено на 19:00. Ранее приобретенные билеты — действительны!», — сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Напомним, что по-старому игра между «Краснодаром» и «Рубином» должна была начаться в 16:30 по мск. Теперь клубы выступят в одно время с «Динамо» и «Зенитом».

«Черно-зеленые» успели набрать 6 очков в 3 стартовых турах нового сезона российской Премьер-лиги. На данный момент команда находится на 3 строчке в турнирной таблице РПЛ. 0