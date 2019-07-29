Кьяртанссон: Игра была равная, один гол решил исход матча

Нападающий «Рубина»оценил игру команды в матче 3-го тура чемпионата России против(1:0).

Исландец стал автором победного гола.

«Отмечу великолепный пас, завершение нормальное. Хотелось бы забить, конечно, больше голов, но в первую очередь рад за команду, что мы смогли победить.

На самом деле могу сказать, что игра была равная у команд, но если выбирать, наверное, у нас было побольше шансов выиграть.

В итоге один гол решил исход матча, но самое главное для нас это победа, и мы рады, что выиграли.

Первые десять минут было достаточно спокойно, потом, конечно, разогрелись зрители, чувствовалась поддержка», — приводит слова форварда официальный сайт казанцев. 0