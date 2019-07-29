«Интер» рассматривает вариант с приобретением Кавани

Миланскийпроявляется интерес к нападающему, однако пока что клубы не пришли к согласию по стоимости игрока. В том случае, если «нерадзурри» не смогут договориться, они попытаются купить, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Черно-синие» предлагают за 33-летнего боснийца 12 млн евро, но «римляне» хотят заработать не менее 20 млн. Таким образом, трансфер может не состояться.

Руководство «Интера» рассматривает вариант с приобретением Кавани, поскольку там считают, что уругваец очень схож с форвардом «Ромы» по стилю игры. Пока что информации о ведении переговоров с ПСЖ не поступало. Приблизительная стоимость форварда может составить 50 млн евро.

За 21 поединок в Лиге 1 прошлого сезона Кавани забил 18 голов и отдал 6 голевых передач. 0