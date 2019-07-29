Докампо: Хорошо, что наши запасные усиливают игру

Главный тренер казанского «Рубина»прокомментировал победу над грозненским(1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

Гол забил вышедший на замену Видар Кьяртанссон. В двух предыдущих турах у «Рубина» также забивали футболисты, начинавшие матч в запасе.

«Хорошо, что наши запасные усиливают игру. Самая важная часть команды — та, которая не играет. Им важно быть сильными, чтобы усиливать игру. У нас получается.

Первая игра дома в сезоне. Волновались. Начали хорошо, но потом допустили несколько ошибок. Но затем преимущество было у нас.

Мы хотим забивать больше, но соперник тоже хороший. Нужно еще работать, чтобы забивать еще», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0