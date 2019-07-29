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    Докампо: Хорошо, что наши запасные усиливают игру

    Рубин Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    Гол забил вышедший на замену Видар Кьяртанссон. В двух предыдущих турах у «Рубина» также забивали футболисты, начинавшие матч в запасе.

    «Хорошо, что наши запасные усиливают игру. Самая важная часть команды — та, которая не играет. Им важно быть сильными, чтобы усиливать игру. У нас получается.

    Первая игра дома в сезоне. Волновались. Начали хорошо, но потом допустили несколько ошибок. Но затем преимущество было у нас.

    Мы хотим забивать больше, но соперник тоже хороший. Нужно еще работать, чтобы забивать еще», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0

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