Аршавин: Мы хотим, чтобы «Краснодар» и в Европе заявил о себе

Бывший российский футболистсказал, что ждет отуспешного выступления в Лиге чемпионов.

«Не вижу ничего плохого в том, что мы рассматриваем "Краснодар" через призму того, что они будут участвовать в Лиге чемпионов, это нормально.

Мы все переживаем за "Краснодар" как за российскую команду, конечно же, мы хотим, чтобы она выступила успешно.

И как раз в векторе развития именно самого "Краснодара", который уже свой статус обозначил в России, как команда элитарная, мы хотим, чтобы они и в Европе заявили о себе», — сказал Аршавин в эфире программы «8-16».

7 августа «Краснодар» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту». 0