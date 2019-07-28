Сутормин: «Оренбург» оставил приятное впечатление

Алексей Сутормин
«Зенит»
Напомним, что в прошлом сезоне Сутормин выступал именно за команду из Оренбурга.
«Для болельщиков была интересная игра, с обилием голевых моментов. Хорошо, что реализовали свои и одержали победу.
"Оренбург" оставил приятное впечатление. С таким тренерским штабом, с такой игрой и с таким составом они наберут свои очки и все будет хорошо.
Мы отталкиваемся от своей игры. Надо забивать свои моменты, и все будет хорошо.
В Санкт-Петербурге адаптировался хорошо, никаких проблем нет. В бытовом плане все отлично. Самое главное: выходить на поле, показывать себя и приносить пользу команде», — приводит слова хавбека официальный сайт «Оренбурга». 0