Семин: Все решило единственное судейское решение

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было.

Если бы не было ошибок, то все было бы нормально... Сказывается отсутствие Антона Миранчука.

ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

«ВАР сработал против "Локомотива", но не против футбола. Но почему не посмотрели эпизод на Смолове? Мне кажется, там был такой же фол на Смолове.

Почему его не посмотрели? Надо смотреть все моменты. ВАР должен быть! Объективность для футбола очень важна», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0