Семак: В Оренбурге непросто любой команде. Тем приятнее побеждать

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о победе над(2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая, сложная игра. Быстро смогли забить, но, к сожалению, особенно в первом тайме давали сопернику создавать моменты у наших ворот.

И у нас были моменты, чтобы увеличить преимущество. В целом, нервная игра.

Во втором тайме моментами играли неплохо, иногда давали создавать остроту — в первом тайме, во-втором — напряжение.

Рады, что смогли увезти три очка. Прекрасно знаем "Оренбург" дома, тут непросто любой команде. Тем приятнее побеждать.

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Принципиальные поединки добавляют эмоций, прежде всего, Всегда нужно играть на сто процентов, сегодня не исключение. К сожалению, Сутормину не удалось забить, но сыграл он полезно.

Если Сутормин играет в старте — значит хорошее впечатление оставляет. Борется за место в стартовом составе и у него это получается.

В первом тайме медленно перестраивались в линиях, не успевали накрывать фланговые передачи. Не хватало общекомандного движения.

Нужно быстрее перемещаться, чтобы перекрывать зоны, через которые возможно создание остроты у наших ворот.

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Дзюба получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора.

Пенальти надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям. Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией.

Если взглянуть на прошлый сезон, то мы — команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти.

У "Оренбурга" — прекрасный тренер, который добился хорошего результата в прошлом сезоне. С "Оренбургом" непросто никому, особенно, когда они играют дома.

Они доказывают, что с этой командой нужно считаться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0