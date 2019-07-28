ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПервое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 13:16
    • Наингголан намерен сменить клуб этим летом
  • 13:00
    • «Эвертон» ведет переговоры по Мойзе Кину
  • 11:45
    • «Ливерпуль» подписал самого молодого игрока АПЛ
  • 08:52
    • «Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»
  • 08:35
    • Бэйл прилетел в Китай, чтобы подписать контракт с «Цзянсу Сунин»
    Все новости спорта

    Клопп хочет пригласить Рибери в «Ливерпуль»

    Трансферы Футбол Англии Ливерпуль Футбол Германии Бавария
    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в АПЛ.

    Франк Рибери
    Франк Рибери

    Как сообщает L`Equipe, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в приглашении французского хавбека.

    При этом сам Рибери, находящийся в статусе свободного агента по окончании действия контракта с «Баварией», продолжает поддерживать хорошую спортивную форму, работая с личными тренерами.

    Отметим, Франк Рибери играл в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год и провел за мюнхенский клуб 425 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 182 голевых передач.

    Завоевал с командой 24 трофея, в числе которых 9 побед в Бундеслиге и победа в Лиге чемпионов в сезоне 2012/13. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
  • 25/07/2019 в 18:55
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли усталость на игре тульского «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Нижний Новгород» и «Торпедо» сыграют нерезультативно
  • «Нижний Новгород» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • Потерпит ли «Чертаново» в Калининграде первое поражение в сезоне?
  • «Балтика» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 15:34
    • «Бешикташ» может подписать защитника сборной России
  • 14:45
    • СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
  • 14:30
    • Россияне завоевали серебряные и бронзовые награды на ЧМ по водным видам спорта
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы 26/07/2019 в 12:000
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 15:17
    • В Германии назвали лучшего игрока и тренера
  • 15:01
    • Клопп хочет пригласить Рибери в «Ливерпуль»
  • 13:33
    • «Енисей» дома проиграл дублю «Краснодара»
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • 12:45
    • Защитник «Милана» Тео Эрнандес пропустит 2 недели из-за травмы
  • 10:58
    • Алекс Фергюсон настаивает на покупке хавбека «Астон Виллы»
  • 13:15
    • «Луч» и «СКА-Хабаровск» одержали домашние победы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие