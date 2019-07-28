Клопп хочет пригласить Рибери в «Ливерпуль»

Бывший полузащитникможет продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает L`Equipe, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в приглашении французского хавбека.

При этом сам Рибери, находящийся в статусе свободного агента по окончании действия контракта с «Баварией», продолжает поддерживать хорошую спортивную форму, работая с личными тренерами.

Отметим, Франк Рибери играл в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год и провел за мюнхенский клуб 425 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 182 голевых передач.

Завоевал с командой 24 трофея, в числе которых 9 побед в Бундеслиге и победа в Лиге чемпионов в сезоне 2012/13. 0