«Оренбург» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

В поединке третьего тура российской Премьер-лигина своем поле проиграл питерскомусо счетом 0:2 (0:1).

Счет в матче был открыт уже на 11-й секунде: Артем Дзюба перехватил мяч на половине поля хозяев и отпасовал на ворвавшегося в штрафную Сердара Азмуна — иранец пробил точно, став автором самого быстрого гола «Зенита» в чемпионатах России.

Во втором тайме, на 55-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба.

«Зенит» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с нулем баллов идет предпоследним.

В следующем туре «зенитчики» на своем поле примут «Краснодар», а клуб из Оренбурга отправится в гости к «Ахмату».