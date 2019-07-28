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    Азмун и Дзюба принесли победу «Зениту» в Оренбурге

    «Оренбург» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В поединке третьего тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле проиграл питерскому «Зениту» со счетом 0:2 (0:1).

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    Счет в матче был открыт уже на 11-й секунде: Артем Дзюба перехватил мяч на половине поля хозяев и отпасовал на ворвавшегося в штрафную Сердара Азмуна — иранец пробил точно, став автором самого быстрого гола «Зенита» в чемпионатах России.

    Во втором тайме, на 55-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба.

    «Зенит» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с нулем баллов идет предпоследним.

    В следующем туре «зенитчики» на своем поле примут «Краснодар», а клуб из Оренбурга отправится в гости к «Ахмату».

    Чемпионат России Премьер-лига 3-й тур
    «Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
    Голы: Азмун, 1 (0:1). Дзюба, 55 — с пенальти (0:2)«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65)«Зенит»: Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Оздоев, Сутормин, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78)Предупреждения: Козлов, 54. Дзюба, 65. Сутормин, 77. Барриос, 80. Довбня, 89
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