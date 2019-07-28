«Оренбург» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт уже на 11-й секунде: Артем Дзюба перехватил мяч на половине поля хозяев и отпасовал на ворвавшегося в штрафную Сердара Азмуна — иранец пробил точно, став автором самого быстрого гола «Зенита» в чемпионатах России.
Во втором тайме, на 55-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба.
«Зенит» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с нулем баллов идет предпоследним.
В следующем туре «зенитчики» на своем поле примут «Краснодар», а клуб из Оренбурга отправится в гости к «Ахмату».
Чемпионат России Премьер-лига 3-й тур
«Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 1 (0:1). Дзюба, 55 — с пенальти (0:2)«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65)«Зенит»: Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Оздоев, Сутормин, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78)Предупреждения: Козлов, 54. Дзюба, 65. Сутормин, 77. Барриос, 80. Довбня, 89