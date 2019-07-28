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    «Наполи» крупно обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче

    «Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Итальянский «Наполи» в товарищеском матче, прошедшем в шотландском Эдинбурге, обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отличились Лоренцо Инсинье (17-я минута), Аркадиуш Милик (29) и Амин Юнес (52).

    Ранее во время летних сборов «Наполи» уступил «Беневенто» (1:2), победил «Фералписало» (5:0) и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).

    «Ливерпуль» сыграл уже шесть матчей. На счету красных две победы, одна ничья и три поражения.

    Товарищеский матч
    «Ливерпуль» — «Наполи» — 0:3 (0:2)
    Голы: Инсинье, 17 (0:1). Милик, 29 (0:2). Юнес, 52 (0:3)«Ливерпуль»: Миньоле, Матип (Ловрен, 62), Александр-Арнолд (Гомес, 73), Робертсон (Хувер, 74), ван Дейк (ван дер Берг, 79), Милнер (Данкан, 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Хендерсон (Лаллана, 62), Фабинью (Льюис, 79), Вайналдум (Эллиотт, 79), Ориги (Брюстер, 62)«Наполи»: Мерет, Манолас (Кирикеш, 46), Мариу Руй (Гулям, 46), Максимович (Луперто, 61), Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Юнес, 46), Верди (Гаэтано, 61), Инсинье, Милик (Тутино, 74)
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