«Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 0:3, обзор голов

Итальянскийв товарищеском матче, прошедшем в шотландском Эдинбурге, обыгралсо счетом 3:0.

В составе победителей голами отличились Лоренцо Инсинье (17-я минута), Аркадиуш Милик (29) и Амин Юнес (52).

Ранее во время летних сборов «Наполи» уступил «Беневенто» (1:2), победил «Фералписало» (5:0) и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).

«Ливерпуль» сыграл уже шесть матчей. На счету красных две победы, одна ничья и три поражения.