ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПервое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 13:16
    • Наингголан намерен сменить клуб этим летом
  • 13:01
    • Дзюба и Азмун — в старте «Зенита» на игру с «Оренбургом»
  • 13:00
    • «Эвертон» ведет переговоры по Мойзе Кину
  • 11:45
    • «Ливерпуль» подписал самого молодого игрока АПЛ
  • 08:52
    • «Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»
    Все новости спорта

    Наингголан намерен сменить клуб этим летом

    Трансферы Серия A Футбол Италии Интер Календарь Серии А
    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан согласен уйти из клуба этим летом. Об это он уже известил своего агента.

    Раджа Наингголан
    Раджа Наингголан

    Пока что бельгиец находится с «нерадзурри» на предсезонном сборе, однако Антонио Конте четко дал понять, что не нуждается в услугах футболиста.

    Таким образом, игрок ожидает подходящего предложения. Романо утверждает, что следующим клубом Наингголана может стать «Кальяри», в составе которого хавбек выступал 4 года до перехода в «Рому». В случае предложения от клуба, выступающего в Лиге чемпионов, он откинет идею с возвращением к «сардинийцам».

    Стоит отметить, что контракт с «Интером» у Наингголана подписан до 2022 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
  • 25/07/2019 в 18:55
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли результативность «Зенита» на том же уровне?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Скажется ли усталость на игре тульского «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Нижний Новгород» и «Торпедо» сыграют нерезультативно
  • «Нижний Новгород» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 12:45
    • Защитник «Милана» Тео Эрнандес пропустит 2 недели из-за травмы
  • 10:58
    • Алекс Фергюсон настаивает на покупке хавбека «Астон Виллы»
  • 09:14
    • «Милан» подпишет защитника «Фламенго»
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 13:15
    • «Луч» и «СКА-Хабаровск» одержали домашние победы
  • 00:36
    • Игнатьев: Готов работать, а тренер будет принимать решение
  • 00:21
    • Бертенс вышла в финал турнира в Палермо
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы 26/07/2019 в 12:000
  • 23:53
    • Зидан не посетил раздевалку «Реала» после разгрома от «Атлетико»
  • 20:58
    • «Краснодар» разгромил «Сочи» в третьем туре РПЛ
  • 19:22
    • Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие