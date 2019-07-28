Наингголан намерен сменить клуб этим летом

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник миланскогосогласен уйти из клуба этим летом. Об это он уже известил своего агента.

Пока что бельгиец находится с «нерадзурри» на предсезонном сборе, однако Антонио Конте четко дал понять, что не нуждается в услугах футболиста.

Таким образом, игрок ожидает подходящего предложения. Романо утверждает, что следующим клубом Наингголана может стать «Кальяри», в составе которого хавбек выступал 4 года до перехода в «Рому». В случае предложения от клуба, выступающего в Лиге чемпионов, он откинет идею с возвращением к «сардинийцам».

Стоит отметить, что контракт с «Интером» у Наингголана подписан до 2022 года. 0