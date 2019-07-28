Мурило: Я бы не хотел, чтобы VAR использовали на следующем матче «Локо»

Защитник «Локомотива»остался недоволен назначением пенальти в ворота «железнодорожников» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

«По-моему, судье не стоило назначать пенальти. Соперник ударился о мою ногу и рухнул. VAR — штука, которая сказывается на темпе игры.

Вообще, если у тебя хотят отнять гол, то и с VAR отнимут. У него есть и плюсы, и минусы. Можно было и без VAR жить.

Я бы не хотел, чтобы VAR использовали на следующем матче Локомотива», — передаёт слова Мурило «Чемпионат».

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м.

В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов». 0