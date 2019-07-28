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    Корнеев: Очередной гол привез Мурило

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    Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев выразил мнение о московском дерби в 3-м туре чемпионата России.

    Мурило

    Армейцы победили со счетом 1:0, решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

    «На мой взгляд, пенальти на Чалове был. Это мое мнение. Очередной гол привез Мурило.

    Бразилец не коснулся мяча, опоздал, выставил ногу и попал по форварду армейцев. Мяча там и рядом не было. Несколько раз пересмотрел эпизод.

    Падение Смолова после возможного контакта с Дивеевым? Здесь у меня нет четкого ответа, сейчас сложно комментировать», — сказал Корнеев «Спорт-Экспрессу». 0

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