Игнатьев: Готов работать, а тренер будет принимать решение

Нападающийпрокомментировал победу своей команды над(3:0) в третьем туре РПЛ.

«К нам пришли очень мастеровитые футболисты, у них большой опыт, но конкуренция — это всегда хорошо. Готов работать, а тренер будет принимать решение. В любом случае всегда буду делать все, что в моих силах.

Последняя личная награда — это лучший игрок месяца, давно было. Мы готовимся от матча к матчу, стараемся прибавлять, чтобы все было хорошо», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что Игнатьев был признан лучшим игроком матча третьего тура РПЛ против «Сочи» (3:0). На его счету дубль в ворота сочинцев. 0