Игнатьев: Мы играли неплохо и организованно, был равная игра

Полузащитник «Локомотива»поделился эмоциями после поражения от(0:1) в третьем туре чемпионата России.

Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

«Мы играли неплохо и организованно, был равная игра. Назначение пенальти — спорный момент.

Мы были в курсе, что на матче используют VAR, но не обсуждали — некогда было. Был ли пенальти или нет, я не знаю — не смотрел повтор.

Настроение сейчас не самое лучшее. Надо сделать выводы и двигаться дальше. Что касается VAR, когда-то он идет в плюс, когда-то в минус», — сказал Игнатьев в эфире «Матч Премьер». 0