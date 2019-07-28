Игнатьев: Мы играли неплохо и организованно, был равная игра

Владислав Игнатьев
«Локомотив»
Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов.
«Мы играли неплохо и организованно, был равная игра. Назначение пенальти — спорный момент.
Мы были в курсе, что на матче используют VAR, но не обсуждали — некогда было. Был ли пенальти или нет, я не знаю — не смотрел повтор.
Настроение сейчас не самое лучшее. Надо сделать выводы и двигаться дальше. Что касается VAR, когда-то он идет в плюс, когда-то в минус», — сказал Игнатьев в эфире «Матч Премьер». 0