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    Гончаренко: «Локомотив» заставил подсесть и играть контратаках

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Мы можем играть по-разному. Не было команды сесть и играть контратаках. Просто "Локомотив" хорошо поддавил.

    Травмы и вынужденные замены повлияли на нашу игру. Влашич попросил замену, Федя Чалов устал. Не хватало сил освежить игра. Но это футбол. Надеюсь, с Васином ничего серьезного.

    В таких матчах создается психология, получаешь уверенность. Но напряжение никуда не девается.

    Пенальти в нашу пользу всегда оценим положительно. Но я не понимаю, почему, когда технический брак в штрафной, это не пенальти? Это я говорю о первом видеопросмотре», — рассказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». 0

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