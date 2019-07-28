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    Федотов: В игре с чемпионом такие форы нельзя давать

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Я думаю, болельщикам игра понравилась, но результат не удовлетворил ни их, ни нас.

    Сделали такой шикарный подарок в виде пропущенного на первых секундах гола. Будем с этим разбираться — с чемпионом такие форы нельзя давать.

    Хорошо, что мы пришли в себя и создали несколько хороших моментов. Но нужно понимать класс команд, наши защитниками местами сыграли не лучшим образом», — приводит слова Федотова RIA56.

    Также наставник «сине-белых» объяснил, почему новички запаздывают с прибытием. Федотов не скрыл, что некоторые трансферы сорвались.

    «Один из кандидатов в последней своей игре получил травму. Приехал к нам на медосмотр, и выяснилось, что ему глаз буквально по кусочкам собирали. Пришлось в последний момент отказаться от его услуг.

    А так мы рассматриваем варианты. Новые люди будут появляться», — сказал он. 0

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