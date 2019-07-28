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    Дзюба: Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Дзюба отметился голом и голевой передачей в игре с «Оренбургом».

    «Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко.

    Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие.

    Неделю назад у меня была сильная ангина, болело горло. Сейчас уже хорошо. Главное — победили, очень трудный матч.

    Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Главное — победили.

    Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита». 0

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