Дзюба получил повреждение в игре с «Оренбургом»

Главный тренерпосле победы над(2:0) в третьем туре РПЛ сообщил о том, что нападающий командыполучил повреждение.

«Дзюба получил повреждение, степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора», — цитирует Семака официальный сайт питерцев.

Отметим, что Артем отметился забитым голом с пенальти на 55-й минуте, а на 78-й мигнуте встречи был заменен на Юрия Жиркова.

«Зенит» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с нулем баллов идет предпоследним. 0