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    Пенальти после видеоповтора принес ЦСКА победу над «Локо»

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над столичным «Локомотивом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 10-й минуте пенальти мог был быть назначен в ворота ЦСКА за игру рукой Живоглядова, но после просмотра видеоповтора арбитр Мешков счел ее неумышленной.

    Кроме того, на 30-й минуте Эдер поразил ворота ЦСКА, но мяч не был засчитан из-за офсайда, который подтвердила и система видеопомощи арбитрам (ВАР).

    На 42-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Мурило в своей штрафной заехал Чалову по ноге. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора.

    Фёдор Чалов с «точки» спокойно пробил в левый нижний угол, а Гильерме прыгнул в другую сторону.

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    ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют против «Рубина» в Казани.

    «Локомотив» с четырьмя очками находится на девятой строчке. В следующем туре «Локомотив» встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

    РПЛ. 3-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (1:0)
    Гол: Чалов, 42 — с пенальтиЦСКА (Москва): Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Васин (Шарлия, 33), Мариу Фернандес, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 84), Сигурдссон, Влашич, Обляков, Чалов«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Смолов, 56), Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жемалетдинов (Тугарев, 84), ЭдерПредупреждения: Бистрович, 4. Магнуссон, 39. Крыховяк, 48. Дивеев, 58. Шарлия, 74. Чорлука, 90
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