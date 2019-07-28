ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

Уже на 10-й минуте пенальти мог был быть назначен в ворота ЦСКА за игру рукой Живоглядова, но после просмотра видеоповтора арбитр Мешков счел ее неумышленной.

Кроме того, на 30-й минуте Эдер поразил ворота ЦСКА, но мяч не был засчитан из-за офсайда, который подтвердила и система видеопомощи арбитрам (ВАР).

На 42-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Мурило в своей штрафной заехал Чалову по ноге. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора.

Фёдор Чалов с «точки» спокойно пробил в левый нижний угол, а Гильерме прыгнул в другую сторону.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют против «Рубина» в Казани.

«Локомотив» с четырьмя очками находится на девятой строчке. В следующем туре «Локомотив» встретится в Самаре с «Крыльями Советов».