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    Чалов: Пенальти был, но без ВАР судья его бы не поставил

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча третьего тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:0).

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Мы отдали очень много сил. Но сейчас одна игра в неделю, и играть можно только так. Считаю, что сегодня победили заслуженно.

    Очень высокий темп в первом тайме, много прессинговали. Из-за этого во втором немного подсели. Какие-то моменты у "Локомотива" моменты начали появляться.

    С каждой игрой все лучше и лучше себя чувствуем. После первой игры в сезоне все поняли, что легко не получится, и гораздо ответственнее стали относиться.

    Пенальти? Там был контакт, было касание. Так что пенальти — да, был. Но если бы не было ВАР, то судья бы его не поставил.

    Получается, в таких спорных моментах решения будут правильнее и честнее. Но в эпизоде с Живоглядовым и игрой рукой ритм сильно теряется, мы потеряли минут пять. Градус игры падает, и очень тяжело его поддерживать.

    Не удивились, что там не было пенальти, мы все новые правила уже разобрали. Мы знали, что касание было неумышленным: играл рукой, попало в руку. Спорный момент, конечно, но правила есть правила.

    Вопросы по судейству? Сложный вопрос. Самое главное, что мы сегодня победили и забрали три очка дома.

    "Локомотив" — это непростой соперник для нас, очень тяжелые игры с ними. Но сегодня удача на нашей стороне была.

    Почему вернулись на 3-4-3? Это вопрос скорее к Виктору Михайловичу. Но если смотреть по результату, нам эта схема ближе», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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