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    Бистрович: Мы немного устали и подсели в концовке

    ЦСКА Локомотив
    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Кристиян Бистрович
    Кристиян Бистрович

    Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

    «Игра получилась агрессивной. Но это понятно — дерби. Мы немного устали и подсели в концовке. Но хорошо, что добились победы.

    Судейство? Сейчас важно то, что мы хорошо сыграли и победили. Есть, конечно, недостатки. Но сейчас ВАР нам помогал. В следующем матче может помочь сопернику. Думаю, это хорошая штука», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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