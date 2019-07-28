Бистрович: Мы немного устали и подсели в концовке

Полузащитник ЦСКАподелился эмоциями после победы над(1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

«Игра получилась агрессивной. Но это понятно — дерби. Мы немного устали и подсели в концовке. Но хорошо, что добились победы.

Судейство? Сейчас важно то, что мы хорошо сыграли и победили. Есть, конечно, недостатки. Но сейчас ВАР нам помогал. В следующем матче может помочь сопернику. Думаю, это хорошая штука», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0