«Арсенал» в Лондоне уступил «Лиону»

Лондонскийпроиграл(1:2) в матче предсезонного турнира Кубок «Эмирейтс».

Счет на 35-й минуте открыл нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего дубль в составе французского клуба оформил на 67-й и 75-й минутах Мусса Дембеле.

Напомним, АПЛ стартует 9 августа, в первом туре чемпионата «пушкари» отправятся в гости к «Ньюкаслу».

Первый матч «Лиона» в новом сезоне лиги 1 состоится также в гостях против «Монако».