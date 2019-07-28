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    «Арсенал» в Лондоне уступил «Лиону»

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    Лондонский «Арсенал» проиграл «Лиону» (1:2) в матче предсезонного турнира Кубок «Эмирейтс».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 35-й минуте открыл нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего дубль в составе французского клуба оформил на 67-й и 75-й минутах Мусса Дембеле.

    Напомним, АПЛ стартует 9 августа, в первом туре чемпионата «пушкари» отправятся в гости к «Ньюкаслу».

    Первый матч «Лиона» в новом сезоне лиги 1 состоится также в гостях против «Монако».

    Кубок «Эмирейтс»
    «Арсенал» — «Лион» — 1:2 (1:0)
    Голы: Обамеянг, 35 (1:0). Дембеле, 67 (1:1). Дембеле, 75 (2:1)«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Чемберс (Мустафи, 70), Монреаль (Медли, 86), Мэйтланд-Найлс (Дженкинсон, 76), Гендузи (Нкетиа, 46), Джака, Мхитарян (Мартинелли, 70), Уиллок (Себальос, 70), Ляказетт (Нелсон, 13. Джон-Джульс, 76), Обамеянг (Бертон, 86)«Лион»: Антони Лопеш (Рачоппи, 46), Янга-Мбива, Денайер, Дюбуа (Тете, 76), Марсал, Тиагу Мендес, Диоп (Тузар, 46), Жан Лукас (Ауар, 46), Депай, Траоре (Фофана, 76), Гуири (Дембеле, 46)
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