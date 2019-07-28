Экс-форвард ЦСКА стал игроком катарского «Аль-Ахли»

Уругвайский нападающийподписал контракт в катарском клубе, сообщает пресс-служба команды.

Условия контракта и сумма трансфера не разглашаются. В скором времени игрок присоединится к команде, которая проходит сбор в Голландии.

Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний Эрнандес выступал за московский ЦСКА, где забил три мяча в 15 поединках.

Ранее уругваец играл в итальянском «Палермо» и английском «Халле». Также на счету Эрнандеса 11 голов в 29 матчах в составе сборной Уругвая.

انضمام الاوروغواني «ابل فيرنانديز» لصفوف #العميد قادماً من نادي سسكا موسكو، وسوف يلتحق بمعسكر الفريق في هولندا غداً. pic.twitter.com/Z8rSb2oEWW — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) 27 июля 2019 г.

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