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    «Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке

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    В рамках международного товарищеского матча в Макао встречались ПСЖ и миланский «Интер». Основное время поединка завершилось вничью 1:1, однако «черно-синие» выиграли в серии послематчевых пенальти со счетом 5:6.

    Футболисты «Интера»
    Футболисты «Интера»

    Счет был открыт под завесу первой половины игры. На 41 минуте игры забил Керер, а голевой передачей отметился Сарабия.

    Сравнять счет футболисты «Интера» сумели лишь в добавленное ко второму тайму время. На 94 минуте матча точным ударом отметился Лонго, тем самым переведя поединок в серию пенальти, где его команда одержала победу.

    4 августа «Интер» проведет матч с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов. 3 августа ПСЖ сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции. 0

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