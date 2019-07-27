«Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке

Футболисты «Интера»
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Счет был открыт под завесу первой половины игры. На 41 минуте игры забил Керер, а голевой передачей отметился Сарабия.
Сравнять счет футболисты «Интера» сумели лишь в добавленное ко второму тайму время. На 94 минуте матча точным ударом отметился Лонго, тем самым переведя поединок в серию пенальти, где его команда одержала победу.
4 августа «Интер» проведет матч с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов. 3 августа ПСЖ сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции. 0