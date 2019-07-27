«Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке

В рамках международного товарищеского матча в Макао встречалисьи миланский. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, однако «черно-синие» выиграли в серии послематчевых пенальти со счетом 5:6.

Счет был открыт под завесу первой половины игры. На 41 минуте игры забил Керер, а голевой передачей отметился Сарабия.

Сравнять счет футболисты «Интера» сумели лишь в добавленное ко второму тайму время. На 94 минуте матча точным ударом отметился Лонго, тем самым переведя поединок в серию пенальти, где его команда одержала победу.

4 августа «Интер» проведет матч с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов. 3 августа ПСЖ сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции. 0