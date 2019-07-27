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    ПСЖ готов отпустить Неймара в «Барселону»

    Трансферы Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Руководство ПСЖ согласилось отпустить нападающего команды Неймара в «Барселону», сообщает Cuatro.

    Неймар
    Неймар

    По информации источника, парижане хотят получить в обмен на 27-летнего форварда нескольких футболистов «сине-гранатовых». Отмечается, что стороны уже начали согласовывать возможные варианты сделки.

    Ранее сообщалось, что каталонская команда может предложить парижскому клубу взамен на Неймара Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Филиппе Коутиньо.

    Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

    В сезоне-2018/19 он забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан. 0

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