«Порту» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

минимально обыгралв товарищеском матче.

Фрагмент матча twitter.com/as_monaco 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, прошедшая в Порту на стадионе «Драгау», завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.

Автором единственного гола в игре стал форвард монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте встречи. На 63-й минуте португальцы не реализовал пенальти в исполнении Алекса Теллеса.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 74-й минуте игры. Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, этим летом перешедший в «Порту», сегодня вышел на замену на 59-й минуте игры.