«Порту» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
twitter.com/as_monaco
Встреча, прошедшая в Порту на стадионе «Драгау», завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.
Автором единственного гола в игре стал форвард монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте встречи. На 63-й минуте португальцы не реализовал пенальти в исполнении Алекса Теллеса.
Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 74-й минуте игры. Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, этим летом перешедший в «Порту», сегодня вышел на замену на 59-й минуте игры.
Товарищеский матч
«Порту» (Португалия) — «Монако» (Франция) — 0:1 (0:1)
Гол: Мартинш, 23Нереализованный пенальти: Теллес, 63 (вратарь)«Порту»: Вана, Манафа (Саравия, 75), Пепе (Осориу, 83), Маркано (Эстевеш, 83), Теллес (Лейте, 83), Данилу, Оливейра (Накадзима, 59), Баро (Зе Луиш, 59), Корона (Сильва, 75), Диас (Коста, 59), Соареш (Отавиу, 59)«Монако»: Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Пансо, Балло-Туре (Фостер, 74), Хенрихс (Пеле, 87), Головин (Диас, 74), Фабрегас (Траоре, 46), Мартинш (Ахолу, 74), Бошилья (Шадли, 64), Силла (Лопеш, 64)