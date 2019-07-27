«Краснодар» — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

«Краснодар» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч третьего тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли, де Вильена, Ари, Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайо, Сулейманов, Иван, Берг.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Полоз.

Запасные: Джанаев, Фролов, Почивалин, Маргасов, Шакуро, Померко, Казаев, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Игра «Краснодар» — «Сочи» пройдет в Краснодаре, начало — в 19:00 по мск.

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