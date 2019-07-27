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    «Краснодар» разгромил «Сочи» в третьем туре РПЛ

    «Краснодар» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле крупно обыграл «Сочи» со счетом 3:0 (2:0).

    Иван Игнатьев
    Иван Игнатьев

    В составе «быков» дважды отличился форвард Иван Игнатьев, забивший на 14-й и 42-й минуте матча. Еще один гол в составе краснодарцев провел Магомед-Шапи Сулейманов.

    Отметим, что на 77-й минуте красную карточку получил защитник сочинцев Эльмир Набиуллин.

    «Краснодар» с шестью очками пока поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с нулем баллов идет последним.

    Чемпионат России. Премьер-лига 3-й тур
    «Краснодар» — «Сочи» — 3:0 (2:0)
    Голы: Игнатьев, 14 (1:0). Игнатьев, 42 (2:0). Сулейманов, 80 (3:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов, Вилена, Намли (Сулейманов, 62), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Олссон, 67), Ари (Берг, 73)«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 82)Предупреждения: Заболотный, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 82)Удаление: Набиуллин, 77 (грубая игра, вторая ж.к.)
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