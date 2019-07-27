«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче третьего тура российской Премьер-лигина своем поле крупно обыгралсо счетом 3:0 (2:0).

В составе «быков» дважды отличился форвард Иван Игнатьев, забивший на 14-й и 42-й минуте матча. Еще один гол в составе краснодарцев провел Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что на 77-й минуте красную карточку получил защитник сочинцев Эльмир Набиуллин.

«Краснодар» с шестью очками пока поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с нулем баллов идет последним.