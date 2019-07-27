«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» благодаря дублю Карлоса Переса

В японском городе Кобе состоялся товарищеский поединок между местным клубоми каталонской. Гости обыграли хозяев со счетом 0:2.

«Блауграна» сумели открыть счет лишь во второй половине встречи. Сделал это 21-летний воспитанник «Барселоны» Карлос Перес. Первый гол был забит на 59 минуте матча.

Второй мяч команда оформила на 86 минуте. Автором результативного удара снова оказался Карлос Перес.

Вилья и Иньеста отыграли весь первый тайм, а после этого на 46 минуте оба футболиста были заменены.