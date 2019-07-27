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    «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» благодаря дублю Карлоса Переса

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    В японском городе Кобе состоялся товарищеский поединок между местным клубом «Висел Кобе» и каталонской «Барселоной». Гости обыграли хозяев со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Блауграна» сумели открыть счет лишь во второй половине встречи. Сделал это 21-летний воспитанник «Барселоны» Карлос Перес. Первый гол был забит на 59 минуте матча.

    Второй мяч команда оформила на 86 минуте. Автором результативного удара снова оказался Карлос Перес.

    Вилья и Иньеста отыграли весь первый тайм, а после этого на 46 минуте оба футболиста были заменены.

    Международный товарищеский матч
    «Виссел Кобе» — «Барселона»
    Голы: Карлос Перес (59, 86)«Виссел Кобе»: Маэкава, Фудзитани (Ниси), Данклер (Ватанабе), Мия (Хасимото), Хацусе (Осаки), Ямагути (Танака), Сампер, Иньеста (Ясуи), Огава (Масуяма), Вилья (Веллингтон), Гоке (Накасака)«Барселона» Тер Стеген (Нето, 46), Семедо (Тодибо, 46), Ракитич (Карлес Перес, 46), Бускетс (Дембеле, 46), Пуч (Малком, 46), Рафинья (Аленья, 46), Лангле (Серджи Роберто, 46), Гризманн (де Йонг, 46), Альба (Мончу, 46), Кольядо (Умтити, 46), Араухо (Гильем, 46)Предупреждения: Ямагучи
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