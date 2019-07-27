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    «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

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    Руководство «Барселоны» намерено предложить лидеру клуба Лионелю Месси бессрочный контракт до конца карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Нынешний контракт 32-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается летом 2021 года. В соглашении есть пункт о возможности пролонгации на один год, однако «сине-гранатовые» хотят предложить Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его игровой карьеры.

    Месси неоднократно заявлял, что готов выступать за каталонский клуб всю жизнь и с радостью завершит карьеру именно в «Барселоне».

    Ранее сообщалось, что каталонцы предложат Месси контракт до 2023 года.

    В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 36 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. 0

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