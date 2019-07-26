Рыков: Хотелось быстро забить «Уралу», чтобы давление спало

Защитник «Динамо»прокомментировал победу москвичей надв 3-м туре РПЛ (2:0).

«Быстрая игра это была тренерская установка, конечно, мы дома играем. Хотелось быстро забить, чтобы давление спало.

На второй тайм "Динамо" вышло с менее уверенным настроем? Мы вели 2:0 Я бы не сказал, что по скоростям сбавили. Просто хотели найти момент на контратаке. Может, чуть успокоились.

Я уже играл на этом стадионе. Сразу победа — значит, ждали меня.

Шиманьский пока привыкает к нам, к чемпионату. Надо расти. Ждем от него голов, передач. Видно, что у него есть качества — надо расти», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0