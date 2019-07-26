Рауш: Второй тайм матча с «Уралом» мне не понравился

Защитник «Динамо»прокомментировал победу в домашнем матче 3-го тура чемпионата России против(2:0).

«В первом тайме мы играли хорошо, нашли зон в атаке. Мы очень быстро играли в атаку. Второй тайм мне не очень понравился.

На поле всегда видно по-другому. Мы чуть сели, было не много опасных моментов. Все зависит от нас.

Если бы играли также, как в первом тайме — все было бы хорошо. 2:0 — это опасный счет и хорошо, что в обороне не пропустили», — приводит слова игрока «Советский Спорт».

Напомним, что «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги.

После трех туров команда Дмитрия Хохлова, набрав четыре очка, расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. 0